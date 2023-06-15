توقيع اتفاقية إطار لمرافقة المستثمرين في مجال الصيد البحري

أشرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني. على مراسيم التوقيع على اتفاقية اطار للتعاون في مجال البحث العلمي. ما بين مديرية الصيد البحري وتربية المائيات ومركز البحث العلمي والتقني في التحليلات الفزيائية والكيميائية. قصد ضمان المرافقة التقنية للمستثمرين في مجال الصيد البحري و تربية المائيات.

وجاء هذا عقب معاينة الوزير رفقة والي ولاية تلمسان، امومن ميموري، ميناء الصيد البحري هنين بولاية تلمسان.

كما تفقد بداني، عدد من ورشات بناء السفن التي تنشط بموانئ ولاية تلمسان. منها ورشة ” TECHNO NAVAL “التي تقوم حاليا ببناء سفينتين للصيد بأعالي البحار. بطول يزيد عن 37 متر بمنياء الصيد البحري هنين . والتي بلغت نسبة تقدم الاشغال بها 90 بالمائة، ويتوقع تسليمهما قبل نهاية السنة الجارية . وهذا في إطار تنفيذ برنامج الحكومة لا سيما في المحور المتعلق بتطوير شعبة بناء وإصلاح وصيانة سفن الصيد البحري بقدرات محلية.

كما استمع الوزير إلى عدة عروض خاصة بمشاريع تربية المائيات بالأقفاص العائمة بالبحر ، حيث تم إحصاء لغاية اليوم 10 مشاريع ، منهم مشروع تابع للشركة العمومية مدار، وهو ما يؤكد ذلك الاهتمام الذي يوليه المتعاملون الخواص و العموميون لشعبة تربية المائيات البحرية، و التي تعرف اليوم ديناميكية كبيرة بولاية تلمسان و تساهم في تعزيز الأمن الغذائي.

وفي ذات السياق، وقف الوزير على نشاط مشروع تربية المائيات ” RCKH FISH ” ، الذي عرف عملية استزراع تقدر بـ 990 الف من صغار الأسماك، وهو الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 600 طن ما يساهم في تموين أسواق الولاية و المناطق المجاورة بأسماك القاجوج الملكي و ذئب البحر ، وحضر عملية إنزال منتوج القاجوج الملكى و ذئب البحر اللذين تم اصطيادها من داخل الاقفاص هذا الصباح.