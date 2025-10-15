توقيع اتفاقية بين اتصالات الجزائر ومنظمة الصحفيين

أعلنت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين عن توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة اتصالات الجزائر. تتضمن إجراءات تفضيلية وتخفيضات استثنائية.

ويستفيد الصحافيون ومنتسبو القطاع بموجب الاتفاقية، من عروض وامتيازات حصرية تشمل تخفيضات تتجاوز الـ 30 بالمائة على جميع خدمات وعروض اتصالات الجزائر. في خطوة تعكس حرص المؤسسة على دعم الأسرة الإعلامية وتحسين ظروفها الاجتماعية والمهنية.

واغتنمت المنظمة هذه المناسبة لتوجيه خالص عبارات الشكر والتقدير لمؤسسة اتصالات الجزائر. على روح التعاون والمسؤولية التي أبدتها من خلال هذه المبادرة. وعلى التسهيلات الكبيرة والامتيازات الممنوحة لفائدة الصحافيين ومنتسبي القطاع.

كما باركت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين هذه الخطوة للأسرة الإعلامية الوطنية. داعية الصحافيين والعاملين في القطاع إلى الانخراط بقوة في المنظمة. من أجل تعزيز مسار العمل الجماعي وتحقيق المزيد من المكاسب المهنية والاجتماعية. التي تخدم المهنة وترسخ قيم الإعلام المسؤول.

