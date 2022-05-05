توقيع اتفاقية بين الجزائر وأمريكا لصالح خريجي كلية الصيدلة

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية من قبل شركة جانسن في الجزائر. وهي شركة فرعية لشركة الأدوية الأمريكية جونسن آند جونسن.

وتم توقيع الاتفاقية للمساعدة في ضمان استعداد خريجي كلية الصيدلة بشكل أفضل لسوق العمل. واكتسابهم المعرفة الأكاديمية والمهارات العملية المتعلقة بتخصصهم.

كما تم توقيعها بموجب مذكرة التفاهم التي مدتها ثلاث سنوات مع كلية الصيدلة في الجزائر العاصمة. حيث سيتم قبول طلاب الصيدلة كمتدربين من طرف جانسن الجزائر كجزء من برنامج ماستر جديد في الشؤون التنظيمية والصيدلة الاقتصادية. مع الدعم والإشراف على مشاريع نهاية الدراسة للطلاب.

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