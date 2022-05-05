توقيع اتفاقية بين الجزائر وأمريكا لصالح خريجي كلية الصيدلة
أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية من قبل شركة جانسن في الجزائر. وهي شركة فرعية لشركة الأدوية الأمريكية جونسن آند جونسن.
وتم توقيع الاتفاقية للمساعدة في ضمان استعداد خريجي كلية الصيدلة بشكل أفضل لسوق العمل. واكتسابهم المعرفة الأكاديمية والمهارات العملية المتعلقة بتخصصهم.
كما تم توقيعها بموجب مذكرة التفاهم التي مدتها ثلاث سنوات مع كلية الصيدلة في الجزائر العاصمة. حيث سيتم قبول طلاب الصيدلة كمتدربين من طرف جانسن الجزائر كجزء من برنامج ماستر جديد في الشؤون التنظيمية والصيدلة الاقتصادية. مع الدعم والإشراف على مشاريع نهاية الدراسة للطلاب.
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سفارة أمريكا تقدم عرضا مغريا للصحفيين الجزائريين
قدمت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، اليوم الخميس، عرضا مغريا للصحفيين الجزائريين الراغبين في تحسين مستواهم باللغة الانجليزية.
وجاء في منشور السفارة على فيسبوك “هل تحب الصحافة وتود أن تحسن مستواك في اللغة الإنجليزية؟. تعال وانضم إلى دورتنا المجانية للصحافة باللغة الإنجليزية. إن التسجيل مفتوح للجميع”.
وأضافت سفارة أمريكا “ستكتشف في هذه الدورة وسائل الإعلام المكتوبة والرقمية بالموازاة مع إثراء مفرداتك اللغوية وتعزيز قدرتك على البحث. وتطوير معرفتك فيما يخص الأخبار العالمية والمحلية”.
ويقدم برنامج OPEN دورات مجانية مفتوحة على الإنترنت (MOOCs). وهي مفتوحة لعدد غير محدود من المشاركين.
بعض الدورات الضخمة على شبكة الإنترنت مدتها 5 أسابيع، وبعضها أطول.
كما تم تصميم هذه الدورة لغير الناطقين باللغة الإنجليزية المهتمين بتطوير المهارات اللازمة للعمل في الصحافة الحديثة.
في هذه الدورة، سوف تستكشف الوسائط المطبوعة والرقمية. مع توسيع مفرداتك وزيادة قدرتك على البحث وتطوير القصص الإخبارية المحلية والعالمية.
وستوفر الوحدة الأولى مقدمة لتاريخ الصحافة ومبادئها. في الوحدة الثانية، ستتعلم كيفية البحث وتقديم العروض وإجراء المقابلات.
كما ستركز الوحدة الثالثة على لغة كتابة المقالات الصحفية والمجلات. ستغطي الوحدة الرابعة أساسيات بث الأخبار.
وستركز الوحدة الخامسة على نمو وتأثير وتحديات عصر الوسائط الرقمية.
هذه دورة ذاتية، وستكون مفتوحة لمدة 12 أسبوعًا. يمكن للمشاركين إكمال الدورات الدراسية في أي وقت خلال هذه الأسابيع الـ 12.
كما تحتوي الدورة على 5 وحدات. ستتطلب كل وحدة ما يقرب من 3-5 ساعات من العمل.
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سفارة أمريكا توظف وكيل مشتريات وهذه مهامه
أعلنت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، اليوم الأحد، عن توظيف وكيل مشتريات. حيث سيتكفل بكل من المشتريات الخارجية والمحلية، بما في ذلك اقتناء أثاث المكاتب والمعدات واللوازم والأثاث المنزلي والسيارات والخدمات التقنية وخدمات البناء.
كما تشمل متطلبات الوظيفة معرفة جيدة لممارسات الأعمال التجارية المحلية والموارد والتسعير وأفضل الممارسات في ما يخص إدارة العقود المحلية.
وعلى المرشح للوظيفة أن يتمتع بمهارات جيدة في الاتصال الشفوي والمكتوب تسمح له بتطوير علاقات عمل مستدامة مع المقاولين. وكتابة عدد هائل من التقارير.
كما تتطلب الوظيفة رخصة سياقة سارية المفعول من صنف B (مركبة خفيفة), مستوى 3 في اللغة الإنجليزية سيتم اختباره. ومستوى 4 في العربية والفرنسية.