توقيع اتفاقية بين الجزائر وموريتانيا في مجال المحروقات

وقع المعهد الجزائري للبترول التابع لسوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات، يوم 18 جانفي الماضي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، اتفاقية إطار في مجالات التكوين وتطوير المهارات والخبرات.

كما تأتي هذه الاتفاقية السالفة الذكر تتويجا للمباحثات المعمقة التي تم إجراؤها بين المعهد الجزائري للبترول لسوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات. والتي تهدف لإقامة شراكة في مجال التكوين. وهذا عملا بمذكرة التفاهم المبرمة بين سوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات، بتاريخ 7 جوان 2022.

وفي هذا السياق تم تحديد العديد من مجالات الشراكة ذات الصلة بتطوير المعارف التقنية والمهنية لفائدة مهندسي. وعمال الشركة الموريتانية للمحروقات على أن يتم الشروع في دورات التدريب خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.