توقيع اتفاقية بين الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي و”ناسدا”

وحسب بيان للصندوق تهدف الاتفاقية إلى تشجيع المؤسسات الناشئة والمقاولاتية وخلق النشاطات الجديدة، خاصة تلك المرتبطة بالمجال الفلاحي، وفقا للبيان الذي أكد أنها تتماشى مع الاستراتيجية التي سطرتها وزارة الفلاحة والتنمية الفلاحة والصيد.

وقع كل من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “ناسدا”، اتفاقية إطار بهدف الشراكة والتأمين.

البحري لتنمية القطاع، ما سيسمح للتعاون الفلاحي بأداء “دوره المحوري” وإبراز قيمته. لإنشاء بيئة ملائمة لاستدامة وتنمية نشاطات الشباب أصحاب المشاريع. ضمن برنامج الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

وتندرج هذه الخطوة، وفقا للبيان، في إطار رؤية الصندوق بصفته “مؤمنا استشاريا”، لاسيما فيما يتعلق بالوقاية وتسيير المخاطر.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية بمقر الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بالجزائر العاصمة، من طرف مديره العام، شريف بن حبيلس، والمدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، بلال عشاشة.