توقيع اتفاقية بين “الفاف” ووزارة الشباب والرياضة

الرياضة
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توقيع اتفاقية بين “الفاف” ووزارة الشباب والرياضة
بقلم كريم.تيغرمت

تنظم الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، يوم الثلاثاء المقبل، حفل، رفقة وزارة الشباب والرياضة، بالمركب الأولمبي “5جويلية”.

وكشف الموقع الرسمي “للفاف”، أن لجنة متابعة أشغال “السامبوزيوم”، ستقوم خلال هذا الحفل، تقديم الوثيقة الختامية المتعلقة بهذه الندوة، لوزارة الشباب والرياضة.

وعلى هامش هذا الحدث، سيتم التوقيع على اتفاق بين الإتحاد الجزائري لكرة القدم، ووزارة الشبيبة والرياضة، ليختتم الحفل بمؤتمر صحفي.

يذكر أن هذا الحفل، من المقرر انعقاده في الـ18 ديسمبر الجاري، بالمركب الأولمبي (5 جويلية)، انطلاقا من الساعة الـ11 زوالا.


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