توقيع اتفاقية بين المعهد الجزائري للبترول التابع لسونطراك والشركة الدولية للمحروقات الجيبوتية

وقع المعهد الجزائري للبترول التابع لسونطراك، اتفاقية تعاون في مجال التكوين مع الشركة الدولية للمحروقات الجيبوتية.

وتم هذا الإتفاق عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، ويأتي تتويجا للمناقشات التي تم اجراؤها بين المعهد والجانب الجيبوتي.

وذلك لإقامة شراكة في مجال التكوين وتطوير المهارات من اجل تنمية الموارد البشرية.

ويتطرق هذا التعاون الى تنظيم وتطوير برامج التكوين والتبادل في ما يخص مواضيع الاهتمام المشتركة، واقتناعا منهما بنجاح هذه الشراكة، اتفق الطرفان على البدء في أشغال التكوين الاولية.