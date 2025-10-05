توقيع اتفاقية بين الهلال الأحمر الجزائري وإدارة السجون

تم توقيع اتفاقية تعاون صبيحة اليوم بمقر المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بين الهلال الأحمر الجزائري ممثلا برئيسته حملاوي ابتسام والمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ممثلة بمديرها العام أسعيد زرب.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تثمين الدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به الهلال الأحمر الجزائري في دعم فئة المحبوسين والمفرج عنهم. من خلال مساهماته المتواصلة في مرافقتهم داخل المؤسسات العقابية وفي مرحلة ما بعد الإفراج. إلى جانب دعم ذويهم أثناء فترة السجن عبر مختلف أشكال الدعم الاجتماعي والنفسي والصحي.

كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات الدعم الاجتماعي، النفسي، الصحي، والتكويني، لاسيما التكوين في مجال الإسعافات الأولية. بما يمكّن المستفيدين من اكتساب مهارات عملية تسهّل اندماجهم الإيجابي في الحياة المهنية والاجتماعية. كما تتضمن بنودها نشر ثقافة التطوع والتكافل وتعزيز قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية داخل المؤسسات العقابية وخارجها.

حيث تعد هذه الاتفاقية جزءا من الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين المفرج عنهم وذويهم من حياة كريمة ومستقرة. بما يعكس الدور الفعّال والملتزم للهلال الأحمر الجزائري في تجسيد قيم الإنسانية والتضامن.

