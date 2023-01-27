توقيع اتفاقية بين بنك السلام والنقيب الوطني للمحامين لتمويل أنشطة المحامين

وقع رئيس الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين النقيب طايري ابراهيم اتفاقية عامة مع مدير بنك السلام حيدر ناصر تزامنا مع الاعلان عن منتج ليزبرو من اجل تمويل انشطة المحامين.

بما في ذلك إستئجار او اقتناء مكتب نشاط المحامي ،حيث صرح الرئيس و النقيب الوطني لمنظمة المحامين ان مدة التمويل تدوم 20 سنة و بدون فوائد ربوية كما سيتم تمويل اقتناء السيارات للمحامين بالتقسيط في اطار النشاط المهني.

وبالنسبة للزملاء الشباب المتربصين في مهنة المحاماة يمكن لهم تأثيت المكاتب لمدة 5 سنوات و اطلاق مشاريعهم الخاصة عن طريق بنك السلام ،مضيفا بذلك ان نسبة التمويل 90 بالمئة والشروط المؤهلة للتمويل والميزانية تكون حسب ظروف كل محامي وعملية الاستثمار الادخار و خدمات ووسائل الدفع التقليدية والرقمية في اطار التقاضي الالكتروني.

ويمكن تعديل الاتفاقية او فسخها مع بنك السلام بشروط قانونية و اختيار الموطن ،كما قدم الرئيس النقيب الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين ابراهيم طايري بالتهاني والتبريكات لزملاء مهنة المحاماة ومدير بنك السلام على ابرام على توقيع هذه الاتفاقية.