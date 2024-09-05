توقيع اتفاقية بين جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران وسوناطراك

تم التوقيع على اتفاقية - إطار للتعاون – بين جامعة العلوم والتكنولوجيا “محمد بوضياف” لوهران ومديرية البحث والتطوير التكنولوجي لمجمع سوناطراك.

وتهدف الاتفاقية التي جرت أمس الأربعاء إلى تعزيز التبادلات العلمية والبيداغوجية في البحث والتكوين. كما تندرج في إطار مسار شراكة استراتيجية تشمل عدة محاور هامة.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في التعاون بين المحيط الجامعي والصناعي من قبل مدير الجامعة البروفيسور أحمد حمو، والمدير العام لمديرية البحث والتطوير بسوناطراك أحمد بن عمارة، بحضور مسؤولين تنفيذيين من المؤسستين.

وتأتي الاتفاقية خلفاً للاتفاقية الموقعة سنة 2018، حيث تمثل “تجديداً للالتزامات بين جامعة محمد بوضياف وسوناطراك”.

ومن بين المحاور الرئيسية للاتفاقية، هو الاختيار المتناسق لمواضيع الأطروحات بما يتماشى مع الاهتمامات والأولويات المشتركة لسوناطراك. وتنظيم اجتماعات سوناطراك – المؤسسات الجامعية ومراكز البحث. قبل نهاية عام 2024 أو في الثلاثي الأول من 2025 على أبعد تقدير، فضلاً عن تشجيع تشكيل فرق بحثية مشتركة جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إجراء تقييم سنوي للاتفاقية لضمان تحقيق الأهداف المحددة، وفقاً للمصدر ذاته.

وتعكس هذه الشراكة المتجددة “الرغبة المشتركة للمؤسستين في تعزيز الروابط بين الوسط الأكاديمي والقطاع الصناعي، وتعزيز التطور التكنولوجي والعلمي”.