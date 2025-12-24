توقيع اتفاقية بين جامع الجزائر والمؤسسة العمومية للتلفزيون

تم اليوم الأربعاء، بإشراف عميد جامع الجزائر، الشّيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، ووزير الاتصال، زهير بوعمامة، توقيع اتفاقيّة إطار للتعاون والشّراكة بين جامع الجزائر والمؤسّسة العموميّة للتّلفزيون.

وقد وقّع الاتفاقية كل من مدير الدّيوان، بشير بسعود، عن جامع الجزائر، والمدير العام، محمد بغالي، عن التلفزيون العمومي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الإعلامي، بما يخدم رسالة الجامع ويُسهم في ترقية إشعاعه الروحي والحضاري. وطنيا ودوليا.

