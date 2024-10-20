توقيع اتفاقية بين سلطة الوقاية من الفساد والمدرسة الوطنية للإدارة

تم التوقيع على اتفاقية التعاون بين السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والمدرسة الوطنية للإدارة.

وجاءت هذه الخطوة خلال استقبال المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، بمقر المدرسة، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

وبالمناسبة، تم التوقيع على اتفاقية التعاون بين السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والمدرسة الوطنية للإدارة بهدف وضع إطار للتعاون الثنائي في المجالات التكوينية والبحثية والتي من شأنها الارتقاء بتدابير وآليات تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في الإدارة العمومية. وبحضور إطارات من العديد من المؤسسات والهيئات العمومية.

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