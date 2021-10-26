توقيع اتفاقية بين سيدار الحجار والمديرية العامة لحديد الخام للشرق

أمضت المديرية العامة لسيدار الحجار، صبيحة أمس، اتفاقية مع المديرية العامة لحديد الخام للشرق (MFE) لتموين المركب بالحديد الخام.

وحضر مراسم توقيع هذه الإتفاقية كل من المدير العام لسيدار الحجار مانع لطفي كمال ورئيس مجلس الإدارة العربي حسان.

بالإضافة الى الرئيس المدير العام لمديرية العامة للحديد الخام للشرق (MFE) موزاية محند إيدير.

وذلك بطريقة منظمة ودائمة مع الإلتزام بالكمية والنوعية المتفق عليها، وهذا وفقا للبرنامج المسطر في العقد الممتد لـ3 سنوات 2021-2023 .

هذا وحضر برتوكول هذا الإتفاق إطارات مسيرة من جانب المؤسستين، من جانب اخر أكدت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إستعدادها لتوفير جميع الإمكانات اللازمة لإنجاح عملية نقل الحديد الخام من منجمي بوخضرة والونزة نحو مركب الحديد والصلب بالحجار.