توقيع اتفاقية بين شركة بومار كومباني ومدرسة الذكاء الصناعي الوطنية العليا ENSIA

وقعت شركة بومار، أحد الشركات الرائدة في صناعة الإلكترونيات في الجزائر، اتفاقية علمية هامة. مع مدرسة الذكاء الصناعي الوطنية العليا (ENSIA)، هذه الشراكة الاستراتيجية. تمثل التزاماً مشتركاً تجاه البحث والابتكار وتبادل المعرفة لمواجهة التحديات التكنولوجية المستقبلية.

شراكة من أجل مستقبل الابتكار

الهدف الرئيسي من هذا التعاون هو تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وذلك لتحفيز مشاريع بحثية طموحة في مجال الذكاء الصناعي. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز مهارات الطلاب، وخلق شراكات بين التعليم الأكاديمي واحتياجات الصناعة، والمساهمة في تطوير التكنولوجيا في الجزائر.

اكتشاف ولقاء: تبادل مثمر

تبع توقيع الاتفاقية يوماً من الاكتشاف نظمته شركة بومار كومباني، حيث أتيحت الفرصة لممثلي ENSIA وكذلك مجموعة من الطلاب لزيارة مصنع بومار. وقد أتاح هذا اللقاء للطلاب فرصة لفهم أفضل للتحديات الصناعية والتكنولوجية التي سيواجهونها في مسيرتهم المهنية. وقد دارت المناقشات حول سبل تعزيز القطاع من خلال الابتكار والذكاء الصناعي.

التزام من أجل المستقبل

تمثل هذه الاتفاقية خطوة هامة في التزامنا تجاه الابتكار والتطوير التكنولوجي في الجزائر. معاً، وبالتعاون مع ENSIA، سنستكشف طرقاً جديدة للتغلب على التحديات المستقبلية وتعزيز قدراتنا التكنولوجية لخدمة المجتمع.

تعكس هذه الشراكة إرادة مشتركة بين شركة بومار كومباني وENSIA للمساهمة الفعالة في النظام البيئي التكنولوجي الجزائري، واستعداد الجيل الجديد لمواجهة تحديات الغد.