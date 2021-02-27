توقيع اتفاقية بين قطاعي الصحة والبريد لإنشاء وتجهيز وحدتين داخل مستشفى بني مسوس

أشرف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، على توقيع اتفاقية مع قطاع البريد، لإنشاء وتجهيز وحدتين داخل مستشفى بني مسوس.

وتتمثل الوحدتين في معالجة ومحاربة السرطان، وأخرى تخص قطاع استعجالات ذات مستوى عالي.

وحسب وزير الصحة، سيمكن هذا من تعزيز الجهود المبذولة في مجال مكافحة السرطان، وتوفير الامكانيات اللازمة لهذا الغرض.

وعرف اللقاء إصدار طابع بريدي يهدف للتعريف بمخاطر الوباء كوفيد 19، والدعوة الى الالتزام بالإجراءات الوقائية، وعملية التلقيح ضد الوباء.

تجدر الاشارة ان تخصيص قطاع البريد لطوابع بريدية ، تعني بالقطاع الصحي ليس وليد اليوم وإنما يعود لاسترجاع السيادة الوطنية.