توقيع اتفاقية بين “كناس” و”بيار وماري كوري”
بقلم أسماء.ع
تم اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية شراكة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعي للعمال الأجراء. والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بيار وماري كوري في مجال زراعة الكبد.
وأطلق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء برنامجا وطنيا لزرع الكبد من متبرع حي داخل الوطن. وتأتي الاتفاقية في إطار مساعي تعزيز العرض الصحي الوطني وضمان استدامة أنظمته الفعالة ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للصحة.
وتم اعتماد المركز الاستشفائي الجامعي “بيار وماري كوري” (CPMC) كمؤسسة مرجعية مكلفة باستقبال المرضى وتنفيذ عمليات الزرع.
وتتم العملية بالتعاون مع خبراء دوليين ذوي خبرة عالمية في مجال الشراكة.
