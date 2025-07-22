توقيع اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والوكالة الوطنية للأمن الصحي

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، كمال صنهاجي، اليوم الثلاثاء،، بمقر الوزارة، على مراسم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة وتكامل بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الوطنية للأمن الصحي.

وأوضح بداري عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك، أن الاتفاقية تعتبر خطوة إستراتيجية لربط البحث العلمي. مع احتياجات المجتمع وجعله موجه نحو التحديات الصحية الوطنية، وجعل الجامعة رافعة مركزية موكبة للسيادة الصحية الوطنية.

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