توقيع اتفاقية بين وزارة التعليم العالي وبورصة الجزائر

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة المدير العام لبورصة الجزائر، على مراسم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبورصة الجزائر.

وحسب ما نشره وزير التعليم العالي، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن من بين أهداف هذه الاتفاقية تسهيل تمويل الطلبة. مستحدثي المؤسسات الناشئة، منحهم فضاء آخر لتنويع التمويل.

كما كانت المناسبة فرصة لتكريم أول مؤسسة ناشئة طلابية تتحصل على تأشيرة المساهمات ببورصة الجزائر. للطالب خير الدين بولفعة صاحب مؤسسة مستشير.

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