توقيع اتفاقية بين وزارة السياحة ومنتدى رؤساء المؤسسات للرفع من إنتاج الكمامات

أشرف اليوم وزير السياحة، حسن مرموري، على مراسم إمضاء اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، ومنتدى رؤساء المؤسساِت FCE.

وحسب بيان للوزارة، تهدف هذه الاتفاقية أساسا إلى تجنيد وسائل وقدرات المؤسسات المنتمية لمنتدى رؤساء المؤسسات، لتوفير المادة الأولية لصالح غرف الصناعة التقليدية والحرف، والرفع من قدرات إنتاج الأقنعة الواقية.

ويأتي ذلك، للمساهمة بقوة في المجهود الوطني للوقاية، والحد من تفشي هذا الوباء.

وجاءت هذه الإتفاقية، في إطار توحيد وتظافر الجهود للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، وتجسيدا لمخطط قطاع السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في توفير الأقنعة الواقية.