توقيع اتفاقية بين وزارتي المجاهدين والتربية للمحافظة على الذاكرة الوطنية

وقعت اليوم الاثنين، وزارة التربية الوطنية ووزارة المجاهدين اتفاقية-إطار تهدف إلى المساهمة في المحافظة على الذاكرة الوطنية وترسيخ القيم والمبادئ السامية لتاريخنا البطولي المجيد في المراحل التعليمية الثلاث.

وهذا من خلال نشر وتوسيع وترقية المعرفة التاريخية المتعلقة بالذاكرة الوطنية في الوسط المدرسي،.

بالإضافة الى تفعيل ودعم بيداغوجية نقل الموروث التاريخي والثقافي للأجيال من خلال المؤسسات التابعة للقطاعين.

وجاء التوقيع خلال الاحتفالات المخلدة للذكرى الثامنة والخمسين (58) لعيدي الاستقلال والشباب 5 جويلية 1962.

وشارك وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، في مراسم الاحتفاء الوطني المنظم بالمتحف الوطني للمجاهد، صباح هذا اليوم الإثنين تحت إشراف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني.

وشارك الاحتفالات أعضاء من الطاقم الحكومي وأفراد من الأسرة الثورية والمجاهدين، وكان شعار اليوم “معا لبناء الجزائر الجديدة” وقد ميز الاحتفاء استعراضات فنية للفرقة النحاسية للكشافة الإسلامية وكذا أنشطة تاريخية وثقافية وفنية مواكبة للحدث.