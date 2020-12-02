تم اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية بين وكالة عدل وأونساج بهدف إعطاء فرصة للمؤسسات الصغيرة لتسيير أحياء عدل عبر التراب الوطني.

وتخص هذه الاتفاقية ربط عدل بالمؤسسات المصغرة، والمتخصصة في مجال التنظيف والحراسة، ومجالات أخرى.

وأوضح المدير العام لوكالة عدل، طارق بلعريبي، أن تسيير أحياء عدل مستقبلا، سيكون من طرف الشركات التابعة لأونساج.

وأضاف “سننطلق في العملية ابتداء من الأحياء السكنية المسلمة السنة الحالية، حتى نبلغ جميع أحياء عدل الموجودة على المستوى الوطني”.

وكشف المدير العام لوكالة عدل، طارق بلعريبي أن عمر هذه الاتفاقية، سيبلغ 5 سنوات من 2020 الى غاية 2025.