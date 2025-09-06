توقيع اتفاقية بين ولاية عنابة وبلدية تشونغتشينغ الصينية

أشرف والي ولاية عنابة، عبد القادر جلاوي، مساء الخميس، على توقيع اتفاقية تعاون وصداقة بين ولاية عنابة وبلدية تشونغتشينغ بجمهورية الصين الشعبية.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، تأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2023.

وتهدف الإتفاقية، إلى الانتقال نحو مرحلة جديدة من التعاون العملي من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة ضمن برنامج يمتد من 2025 إلى 2028.

وشملت زيارة الوفد الصيني مؤسستين صناعيتين بارزتين في الولاية، وهما المؤسسة الجزائرية للصلب (مركب سيدار الحجار سابقًا). ومؤسسة فرتيال التابعة لمجمع أسمدال.

أين تم التعرف على نشاطاتهما وقدراتهما الاقتصادية، مع مناقشة إمكانيات الشراكة في عدد من المجالات ذات الأولوية.

ومن بين هذه المجالات، الزراعة ونقل التكنولوجيا، من خلال تحديث الممارسات الزراعية. وإدماج تقنيات ذكية وحلول مبتكرة في مجالي الري والإنتاج.

والصناعة، عن طريق دعم إنشاء بيئة متكاملة لاحتضان الشركات الناشئة في قطاع صناعة السيارات. إلى جانب تنفيذ مشاريع نموذجية للحد من التلوث الصناعي باستخدام تقنيات صديقة للبيئة.

وكذا الطاقات المتجددة، بتوسيع استخدام الطاقة الشمسية، وتحديث الشبكة الكهربائية عبر تقنيات ذكية لتعزيز فعالية الطاقة.

والسياحة، عن طريق الترويج المتبادل بين المدينتين وتطوير منتجات سياحية مشتركة تُبرز التنوع الثقافي والحضاري لكل منهما.

والتعمير، بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التخطيط الحضري الذكي والتهيئة العمرانية المستدامة.

وتكرس هذه الخطوة، التزام الجانبين بتوسيع التعاون اللامركزي. وتحويله إلى مشاريع فعلية تخدم التنمية المستدامة وتوطد روابط الصداقة الجزائرية-الصينية.