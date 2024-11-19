توقيع اتفاقية تعاون بين أفريبول وشركة كاسبرسكي

تم بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية تعاون بين آلية الاتحاد الافريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، والشركة العالمية للأمن الإلكتروني والخصوصية الرقمية، كاسبرسكي، لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية وتعزيز تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية.

ووقع على هذه الاتفاقية بمقر “أفريبول” بالجزائر العاصمة، كل من المدير التنفيذي بالنيابة لأفريبول. جلال شلبا، ومؤسس كاسبرسكي ورئيسها التنفيذي، يوجين كاسبرسكي.

وتنص هذه الاتفاقية التي تسري لمدة 5 سنوات على تعزيز تبادل البيانات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية. واتجاهات هذا النوع من الجرائم، كما تقوم شركة كاسبرسكي بموجب هذه الاتفاقية. بتسليم هذه البيانات إلى منظمة الأفريبول من أجل إجراء التحليلات الاستخباراتية الجنائية.

كما يشمل هذا التعاون أيضا تقديم الدعم والخبرة والمعرفة الفنية والتقنية. في مجال تحليل أمن المعلومات من قبل فرق خبراء كاسبرسكي.

وعقب مراسم التوقيع، اعتبر المدير التنفيذي لأفريبول، شلبا، أن هذه الاتفاقية تعد خطوة كبيرة. من أجل تعزيز الدفاع الرقمي في القارة الافريقية وحماية الفضاء الرقمي للمواطنين الأفارقة. إلى جانب مواجهة التهديدات السيبرانية، ويعزز هذا التعاون -كما قال– عمل الأفريبول في مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأكد في ذات الإطار،أنه بتوقيع هذه الاتفاقية فإن أفريبول تخطو خطوة هامة مع شركة كاسبرسكي لتعزيز المرونة وبناء ثقة رقمية بإفريقيا.

من جهته أوضح مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، كاسبرسكي أن هذه الاتفاقية ستساهم وبشكل أكبر في تعزيز القدرة على الصمود السيبراني وجعل الفضاء السيبراني أكثر أمانا للجميع .

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