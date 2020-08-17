توقيع اتفاقية تعاون بين “اتصالات الجزائر” وغرفة الصناعات التقليدية

أشرف وزير السياحة، محمد حميدو، برفقة وزير البريد، إبراهيم بومزار، على مراسم توقيع اتفاقية تعاون وتمويل بين “اتصالات الجزائر” والغرفة الوطنية للصناعة التقليدية.

وحسب بيان وزارة السياحة على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، اليوم الإثنين، تلتزم مؤسسة “اتصالات الجزائر” بموجب هذه الاتفاقية بالمشاركة في تمويل الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية.

ويخصّ هذا التمويل مشاريع إنشاء 56 وحدة لإنتاج الاقنعة الواقية على مستوى دور الصناعة التقليدية و الحرف عبر كامل التراب الوطني، حيث ستساهم برفع وتعزيز القدرات الوطنية لتوفير هذا النوع من منتجات الوقاية الصحية.

وتضاف هذه الاتفاقية، إلى جملة التدابير الإحترازية التي بادر بها قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الرامية إلى المحافظة على الصحة العامة للمواطنين.

وتضمنت الإتفاقية منح الأقنعة الواقية مجانا لفائدة تلاميذ قطاع التربية الوطنية المعنيين باجتياز مختلف الإمتحانات المبرمجة خلال الدخول الاجتماعي المقبل، لا سيما شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.