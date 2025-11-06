توقيع اتفاقية تعاون بين الجزائر والمجر لتعزيز التعاون العلمي

وقعت الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، بالعاصمة المجرية بودابست،على اتفاقية تعاون مع الأكاديمية المجرية للعلوم. والتي تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي بين البلدين في مجالات البحوث الحيوية والمساهمة في تقديم حلول للقضايا والتحديات المشتركة.

وحسب بيان للأكاديمية فإنه “في إطار تعزيز أواصر التعاون العلمي بين الجزائر والمجر. تم يوم 4 نوفمبر 2025 توقيع اتفاقية ثنائية بين الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والأكاديمية المجرية للعلوم. وذلك بحضور كل من رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، البرفيسور محمد هشام قارة، ورئيس الأكاديمية المجرية للعلوم، البروفيسور تاماش فرويند. إلى جانب سفير الجزائر بالمجر، عادل طالبي”.

وتهدف هذه الشراكة إلى “تعزيز التعاون العلمي بين البلدين في مجالات البحوث الحيوية، والمساهمة في تقديم حلول علمية. للقضايا والتحديات العالمية المشتركة”.

وتركز الاتفاقية -يضيف البيان- على “القطاعات العلمية ذات الأولوية والمستقبلية، على غرار تقنيات النانو، الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وانترنت الأشياء ((IOT)، تطوير وإدارة الموارد المائية، علوم الأرض والفضاء والزراعة والصيد”.

كما تشمل “البيئة والتنمية المستدامة،الالكترونيات الدقيقة والأنظمة المدمجة، التقنيات الحيوية والعلوم الطبيعية والحياتية،الرياضيات والفيزياء والكيمياء. الطاقة والطاقة المتجددة والتعدين والعمارة والتخطيط الحضري والمدن الذكية”.

وتنص هذه الاتفاقية على “تنفيذ برامج تعاون ملموسة تشمل التمويل المشترك لمراكز البحث العلمي. دعم تطوير برامج زمالات ما بعد الدكتوراه في مجالات الاهتمام المشترك. تنظيم ورشات عمل وندوات علمية مشتركة وتبادل المعلومات العلمية والتقنية بين المؤسستين”.بحيث تعد “خطوة جديدة نحو توطيد التعاون العلمي بين الأكاديميات وتعزيز حضور الجزائر في الشبكات البحثية الدولية”.