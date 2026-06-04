توقيع اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة والمجلس الشعبي الوطني

تم أمس، بمقر المجلس الشعبي الوطني التوقيع على الاتفاقية السادسة والعشرين في مجال إتاحة واستغلال الموارد السحابية السيادية للدولة. وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة السامية للرقمنة لمرافقة مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات الوطنية في مسار تحولها الرقمي. وتجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تسريع الرقمنة وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.

وقد أشرف على مراسم التوقيع رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، رفقة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود. بحضور نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وصالح بلعيد، رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، إلى جانب عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني.

وتهدف هذه الإتفاقية إلى تمكين المجلس الشعبي الوطني من الاستفادة من خدمات الحوسبة السحابية السيادية التي يوفرها المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية. بما يدعم تحديث بنيته التحتية الرقمية، ويرفع من جاهزيته التكنولوجية، ويساهم في تحسين أداء خدماته.

ويجسد هذا التعاون إلتزام الدولة بمواصلة مسار التحول الرقمي من خلال توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين مختلف المؤسسات الوطنية. بما يسهم في تحسين الأداء المؤسساتي، وتطوير الخدمات الرقمية.

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