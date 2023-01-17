تم اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية تعاون بين المحكمة الدستورية والمحكمة العليا، تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي. في إطار تبادل الخبرات العلمية والعملية.

وقد إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، اليوم الثلاثاء. بمقر المحكمة الدستورية، الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني والوفد المرافق له.

كما تهدف الاتفاقية إلى توفير إطار ملائم لتبادل الزيارات وتنظيم الدورات المهنية وبرامج التكوين، لفائدة إطارات وموظفي الطرفين. خصوصا في مجالي الاجتهاد الدستوري والقضائي. أين سيتم خلق فرق بحث مشتركة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المحكمة الدستورية والمحكمة العليا.