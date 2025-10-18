تم اليوم السبت، بمقر المحكمة العليا، توقيع اتفاقية تعاون بين المحكمة العليا والمديرية العامة للجمارك، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي وترقية الأداء في المجالين القانوني والجمركي.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار عمل مشترك بين الهيئتين. يُجسَّد من خلال تبادل الخبرات وتنظيم لقاءات وأيام دراسية ودورات تكوينية بصفة منتظمة. قصد دعم القدرات التأهيلية في المادة الجمركية التشريعية والتنظيمية منها.

