توقيع اتفاقية تعاون بين المركز الجزائري للسينما والمدرسة العليا للصحافة

تم مساء أمس السبت، التوقيع على اتفاقية تعاون بين المركز الجزائري للسينما والمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الاعلام والاتصال.

وتهدف هذه الإتفاقية، لتطبيق تعاون أكاديمي ومهني في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وسيتم في إطار الاتفاقية ضمان مرافقة خلال التربصات التطبيقية لطلبة المدرسة ودورات تكوينية في المجال السينماتوغرافي مع المشاركة في التظاهرات العلمية والمنتديات ومباشرة برامج بحث موضوعاتية أو نشر أو بث نشاطات المؤسستين.

في هذا الإطار أعرب البروفيسور عبد السلام بن زاوي مدير المدرسة العليا للصحافة، عن “ارتياحه لهذا التعاون الذي سيأتي بالجديد لطلبة مدرسة الصحافة والذي سيساهم في توسيع معارفهم في المجال السينماتوغرافي والسمعي البصري”.

ومن جهته، قال سليم عقار مدير المركز الجزائري للسينما، أن هذه الاتفاقية ستسمح “باكتشاف نقاد جدد في مجال السينما وصحفيين مختصين في مجال الفن السابع”.