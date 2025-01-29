توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و مجمع الحليب “جيبلي”

وقعت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر على اتفاقية تعاون مع مجمع الحليب “جيبلي”، قصد مرافقة حاملي المشاريع من أجل الاستثمار في قطاع تسويق الحليب ومشتقاته.

وحسب بيان للوكالة فقد جرت مراسم التوقيع على الاتفاقية أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، من طرف المديرة العامة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، سعاد بن جميل، والرئيسة المديرة العامة لمجمع الحليب “جيبلي”، سماح لحلوح، بحضور اطارات من الوكالة والمجمع.

وأكدت المسؤولتان على أهمية هذه الاتفاقية باعتبارها “خطوة هامة”. في سبيل تحقيق التنمية المستدامة و دعم الاقتصاد المحلي.

و تهدف الاتفاقية إلى استقطاب حاملي الافكار والمشاريع قصد مرافقة هؤلاء. لاستحداث النشاطات المتعلقة بقطاع تسويق الحليب ومشتقاته.