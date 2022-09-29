توقيع اتفاقية تعاون بين SNTF وENCC لتجديد وصيانة العتاد

تم يوم أمس الأربعاء، توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والمؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية.

وحسب بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تم توقيع الإتفاقية، بمقر المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية (ENCC)، فرع مجمع إيميتال.

ويأتي توقيع هذه الإتفاقية، في إطار تعزيز وتطوير التعاون بين المؤسسات والشركات العمومية.

وحضر مراسم التوقيع كل من المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،كريم عياش. والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية، السعيد عربات. إضافة إلى إطارات من الشركتين.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء تعاون تقني بين الطرفين، يتم بموجبه إدماج عملية إنتاج جانب من قطع الغيار التي تحتاج إليها الشركة لصيانة عتادها.

بالإضافة إلى تجديد وتحويل عربات نقل البضائع القديمة بحسب احتياجات الشركة في مجال نقل البضائع. وتوفير وصيانة تجهيزات الرفع التي تحتاج إليها مختلف وحدات الشركة.