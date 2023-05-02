توقيع اتفاقية توأمة بين جامعتي الأمير عبد القادر والزيتونة

تم اليوم الثلاثاء بقسنطينة امضاء اتفاقية توأمة بين جامعتي الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية بقسنطينة وجامعة الزيتونة بتونس.

وجرى ذلك تحت اشراف وزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي الذي يقوم بزيارة عمل وتفقد الى الولاية.

وتندرج هذه الاتفاقية التى وقعها السعيد دراجي مدير جامعة الامير عبد القادر و من الجانب التونسي مدير جامعة الزيتونة عبد اللطيف بوعزيزي في اطار برنامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي يتضمن تشجيع عقد اتفاقيات توأمة مع الجامعات الدولية.

كما تهدف الاتفاقية التي تم امضاؤها على هامش الملتقى الدولي الذي تنظمه جامعة الامير عبد القادر تحت عنوان “مدرسة القراءات في الغرب الاسلامي أسانيدها وخصائصها الادائية واشعاعها في العالم الاسلامي” الى تبادل طلاب ليسانس وماستر ودكتوراه، وتبادل الخبرات في هيئة التدريس، واقامة نشاطات علمية ومؤتمرات ولقاءات ودورات علمية ، واستقبال الاطارات الجامعيين العلمية والادارية ، وتكثيف التكوين والرسكلة والتعاون في مجال تبادل المفردات والمقاييس البيداغوجية بما يتطابق وقوانين الدولتين .

وبعد اشرافه على امضاء الاتفاقية اكد بلمهدي أن الجزائر تسعى الى تدريس التفسير القرآني باعتباره ملاذ الامة وحاضرها ومستقبلها و تبتعد عن كل اشكال التطرف.

ويواصل وزير الشؤون الدينة والاوقاف زيارته بتفقد ومعاينة عديد المرافق التابعة لقطاعه بولاية قسنطينة من بينها المركز الثقافي الاسلامي عبد الحميد بن باديس ومدرسة قرآنية لمسجد الفاتح ومسجد الاربعين شريف وسيد لخضر ومدرسته القرأنية بهذه المدينة.

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