توقيع اتفاقية شراكة بين الجوية الجزائرية والفاف

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن توقيع اتفاقية شراكة رسمية مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، تقضي باعتماد الشركة ناقلا رسميا للمنتخب الوطني خلال جميع المنافسات والاستحقاقات المقبلة.

وأكدت الجوية الجزائرية، في بيان لها، أن هذه الاتفاقية تشمل نقل المنتخب الوطني في أبرز المحافل الكروية العالمية والإقليمية، على غرار كأس العرب وكأس العالم وكأس أمم إفريقيا، مع توفير ظروف نقل مثالية تراعي المعايير الدولية للجودة.

وتمتد الشراكة لتشمل مرافقة المنتخبات الوطنية في مختلف الأصناف الشبانية والأصناف الأخرى لكرة القدم النسوية، بما يضمن تواجدها في مختلف المسابقات الدولية والقارية.

وأكدت الخطوط الجوية الجزائرية حرصها على دعم الكرة الجزائرية وتعزيز حضورها على الساحة الرياضية، من خلال ضمان خدمات عالية الجودة تسهم في تمثيل مشرف للمنتخبات الوطنية وتعكس صورة النقل الوطني.