توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة الجزائر3 ومركز البحث في الإعلام العلمي والتقني

وقعت جامعة الجزائر 3 “إبراهيم سلطان شيبوط” اتفاقية شراكة مع مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. بهدف دعم الطلبة من حاملي المشاريع وتزويدهم بالأدوات والمنصات اللازمة لتطويرها. والمرافقة التكنولوجية والتقنية لتعزيز التحول الرقمي.

وستتولى هذه الاتفاقية ستتولى بموجبها مؤسسة “بروكسيلان” المختصة في تصميم أنظمة تكنولوجيا المعلومات وحمايتها التابعة للمركز إعداد النماذج الأولي.ة للتطبيقات والمنصات الإلكترونية ل”30 مشروعا أوليا لحاملي مشاريع المؤسسات الناشئة على مستوى حاضنة الأعمال لجامعة الجزائر3″.

وبالمناسبة، أوضح رواسكي أن هذا التعاون يهدف إلى دعم حاملي المشاريع وتزويدهم بالأدوات والمنصات اللازمة لتطوير مشاريعهم وتوسيع نطاقها. مشيرا الى أن اختيار مؤسسة “بروكسيلان” يعكس “التزام الجامعة بتشجيع المؤسسات الفرعية التابعة لمراكز البحث ودمجها في الديناميكية الاقتصادية للبلاد”.

وأضاف أن مؤسسته الجامعية تسعى من خلال هذه الخطوة إلى “تمكين الشباب من تحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى واقع ملموس. والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.

من جهته, أبرز السيد مختاري أن مؤسسته البحثية سترافق. بموجب هذه الاتفاقية، جامعة الجزائر3 في كل ما يتعلق بالدعائم الالكترونية والإعلام الآلي لرقمنة مختلف خدماتها، على غرار إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالتعليم الهجين حضوريا وعبر تقنية التحاضر بالشراكة. مع مؤسسات تعليمية أجنبية، وأخرى متعلقة بالدعائم السمعية البصرية في مجال التعليم العالي.