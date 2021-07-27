توقيع اتفاقية شراكة بين سوناطراك والمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء

تم اليوم الثلاثاء، توقيع إتفاقية إطار للتعاون بين سوناطراك، والمركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأكثر نقاء “CNTPP”.

وفي بيان لمجمع سونطراك، فإن هذه الإتفاقية تدخل في إطار تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في السياسة الجديدة للصحة والسلامة والبيئة لسوناطراك، الموقعة من طرف الرئيس المدير العام لسوناطراك بتاريخ 16 مارس 2021، من جهة، وتتماشى بشكل تام مع الأهداف البيئية لسوناطراك للفترة 2022-2026 من جهة أخرى.

ويتمثل الغرض من هذه الاتفاقية، التي مدتها ثلاث سنوات، في تحديد الشروط والكيفيات التي تتفق بموجبها سوناطراك والمركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج أكثر نقاء “CNTPP”، على التعاون والشراكة في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك وتوحيد جهودهما في مجال تسيير البيئية والتقنيات النظيفة.

وأضاف البيان، أن الطرفان اتفقا على ثلاثة مجالات للشراكة هي : التدريب وتعزيز المهارات؛ و تسيير النفايات الخاصة والخاصة الخطرة؛ إضافة إلى المساعدة التقنية والمرافقة.

وسيسمح التوقيع على هذه الاتفاقية، بتعزيز التعاون بين قطاع الطاقة و المناجم وكذا قطاع البيئة، خدمة لقضية هامة للغاية، والمتمثلة في حماية بيئة الجزائر والحفاظ على ثرواتها.