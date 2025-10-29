توقيع اتفاقية شراكة بين “سيترام” وجامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم

تم توقيع اتفاقية شراكة بين شركة “سيترام” الوحدة العملياتية مستغانم وجامعة عبد الحميد ابن باديس، وهذا في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، وبغرض توحيد الروابط بين قطاع التعليم العالي والوسط المهني.

وتمت مراسم التوقيع على الاتفاقية بحضور مصطفى لحمر المدير العام لشركة “سيترام” وحمو بوزيان أمين مدير الجامعة.

وأوضحت شركة “سيترام”، أنها تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى دعم التفوق الأكاديمي للطلبة من خلال مشاركة. وتبادل خبراتها في مختلف المهن المتخصصة في قطاع النقل عبر الترامواي.

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تكييف التخصصات الأكاديمية الجامعية وملاءمتها مع المتطلبات المهنية من جهة. والمساهمة في تطوير الكفاءات المهنية من جهة أخري.

ويمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة لتعميق العلاقات في إطار المصلحة المشتركة لكلا الطرفين. وهذا من خلال عدة مجالات على غرار مجال البحث والتطوير، الابتكار وتبادل الخبرات في المجال التكنولوجي، التظاهرات العلمية المشتركة. مجال التكوين والإدماج المهني، مجال التكوين المستمر وتعزيز القدرات.

