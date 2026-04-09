توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA) واتحاد أرباب العمل الإسباني (CEOE)

وقّع كل من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA) والاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال (CEOE)، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإسبانية مدريد، مذكرة تفاهم (MOU).

وتمثل المذكرة حسب بيان مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، خطوة نوعية في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وإسبانيا. وتقديم قيمة مضافة مع توجه استراتيجي نحو هيكلة مشاريع صناعية مشتركة.

وتهدف هذه المذكرة إلى تكثيف المبادلات التجارية، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة. ومرافقة الشركات في كلا البلدين لتحديد وتطوير فرص أعمال في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.

وفي هذا الإطار، عرض مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري مقاربة للتصنيع المشترك ترتكز على القيمة المضافة. وتطوير مراحل التحويل الأولي في الجزائر. لا سيما الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة. بما يتكامل مع القدرات الصناعية الإسبانية في المراحل اللاحقة من الإنتاج.

كما تهدف هذه المقاربة إلى استقطاب استثمارات الشركات الإسبانية في هذه المجالات داخل الجزائر. دون نقل قواعدها الإنتاجية، ضمن منطق التكامل الصناعي وتعزيز الترابط الإنتاجي بين الطرفين.

واتفق الجانبان، على إطلاق إعداد خارطة طريق تنفيذية، تقوم على تحديد القطاعات ذات الأولوية. وتشكيل فرق عمل متخصصة، بما يضمن بلورة مشاريع تعاون ملموسة على المديين القصير والمتوسط.

وقال رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، إن “من خلال هذه المبادرة، نجسّد رؤية واضحة تتمثل في بناء شراكات صناعية مستدامة، مولّدة للقيمة المضافة وفرص العمل في الجزائر، قائمة على تعاون بين ضفتي المتوسط”.

كما “ستمكّن هذه الديناميكية من تعزيز تنافسية مؤسساتنا، الجزائرية والإسبانية على حد سواء، وتسريع تنويع المبادلات خارج قطاع المحروقات، مع توفير فرص استثمارية نوعية للفاعلين الإسبان ضمن مقاربة قائمة على التكامل والتنمية المشتركة”. -حسب ما أضافه مولى-.

ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، أنطونيو غاراميندي أن “هذا اللقاء هو الأول بين منظمتينا خطوة مفصلية في مسار العلاقات الاقتصادية بين إسبانيا والجزائر. ويعكس إرادة مشتركة لتعزيز التعاون وتكثيف التبادل بين بلدينا”. مضيفا “نأمل أن يشكل هذا المسار نقطة انطلاق لشراكة متينة. تتيح تحديد فرص عملية تسهم في رفع تنافسية مؤسساتنا”. كما أشار إلى وجود إمكانات كبيرة لمواصلة تنويع وتعميق علاقات الأعمال بين الجانبين.

