توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة البويرة ومحافظة الغابات

تم أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة البويرة، ممثلة في البروفيسور لطفي موني، مدير الجامعة، ومحافظة الغابات ممثلة في محافظ الغابات منير دمدوم.

يأتي هذان تطبيقا لسياسة الانفتاح على المحيط الخارجي التي تنتهجها الادارة، وتعليمات الوزارة الوصية الخاصة بالاهتمام بالمساحات الخضراء وعملية التشجير.

وتنص بنود الاتفاقية على أهمية التعاون والتطوير العلمي لجميع الوحدات المتعلقة بقطاع الغابات لولاية البويرة.

إضافة إلى ضمان محافظة الغابات، حسب الامكانيات المتوفرة، تأطير مذكرات التخرج، ليسانس، ماستر ومشاريع الدكتوراه ذات الصلة بالقطاع، مع امكانية تنظيم المتعاقدين لملتقيات وطنية ودولية وكذا أيام دراسية لها أهمية مشتركة للطرفين.