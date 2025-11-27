توقيع اتفاقية شراكة بين الجوية الجزائرية والفاف

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن توقيع اتفاقية شراكة رسمية مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، تقضي باعتماد الشركة ناقلا رسميا للمنتخب الوطني خلال جميع المنافسات والاستحقاقات المقبلة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور كلٍّ من مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال كمال سيدي السعيد، ووزير الداخلية والنقل السعيد سعيود، ووزير الرياضة ورئيس “الفاف” وليد صادي، وأيضا وزير الاتصال زهير بوعمامة، ووزير الشباب مصطفى حيداوي، والمدير العام للخطوط الجوية الجزائرية حمزة بن حمودة

وأكدت الجوية الجزائرية، في بيان لها، أن هذه الاتفاقية تشمل نقل المنتخب الوطني في أبرز المحافل الكروية العالمية والإقليمية، على غرار كأس العرب وكأس العالم وكأس أمم إفريقيا، مع توفير ظروف نقل مثالية تراعي المعايير الدولية للجودة.

وتمتد الشراكة لتشمل مرافقة المنتخبات الوطنية في مختلف الأصناف الشبانية والأصناف الأخرى لكرة القدم النسوية، بما يضمن تواجدها في مختلف المسابقات الدولية والقارية.

وأكدت الخطوط الجوية الجزائرية حرصها على دعم الكرة الجزائرية وتعزيز حضورها على الساحة الرياضية، من خلال ضمان خدمات عالية الجودة تسهم في تمثيل مشرف للمنتخبات الوطنية وتعكس صورة النقل الوطني.