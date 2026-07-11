توقيع اتفاقية لإنجاز محطة الشحن الجوي

تم اليوم السبت، التوقيع على اتفاقية بين مجمع الخطوط الجوية ومؤسسة تيسير مصالح مطار الجزائر، لإنجاز محطة الشحن الجوي.

ويأتي ذلك، في خطوة تندرج ضمن مساعي تطوير البنى التحتية اللوجستية بمطار الجزائر الدولي. وتعزيز قدرات الشحن الجوي، بما يسهم في دعم المبادلات التجارية، وتحسين انسيابية حركة البضائع، وترسيخ مكانة الجزائر كمحور لوجستي إقليمي.

هذا وأشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم السبت، بمطار الجزائر الدولي، على مراسم تدشين مركز الإنتاج الجديد لفرع التموين التابع للخطوط الجوية الجزائرية، إلى جانب استلام طائرتين جديدتين لفائدة مجمع الخطوط الجوية الجزائرية.

وحسب بيان لوزارة النقل، يتعلق الأمر بأول طائرة من طراز Boeing 737 MAX 8 تحمل اسم “الحرية”. وأول طائرة من طراز ATR 72-600 تحمل اسم “طاسيلي”. وذلك في إطار برنامج تحديث وعصرنة أسطول النقل الجوي الوطني.

وجرت مراسم التدشين بحضور الرئيس المدير العام لمجمع الخطوط الجوية الجزائرية. وسفيرة جمهورية إيطاليا بالجزائر، والقائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر. إلى جانب الرئيس المدير العام لمطار الجزائر الدولي. والرئيس المدير العام للطيران المدني، وعدد من المسؤولين وإطارات القطاع.

وعقب تدشين المركز، تابع الوزير عرضًا تقنيًا حول مختلف مرافقه وتجهيزاته العصرية. حيث يمتد على مساحة 14.250 مترًا مربعًا، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 40 ألف وجبة يوميًا. ويضم أرصفة مخصصة لاستقبال المنتجات الغذائية، وفضاءات حديثة للتخزين. وسلسلة متكاملة لتحضير ونقل الوجبات. وفق أنظمة تسيير الجودة المطابقة لمعايير المنظمة الدولية للتقييس (ISO). بما يضمن الارتقاء بخدمات التموين الجوي وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وإثر ذلك، تابع الوزير فيلمًا وثائقيًا استعرض مسيرة الخطوط الجوية الجزائرية. وبرنامجها الرامي إلى تحديث أسطولها وتعزيز شبكة رحلاتها. إلى جانب إبراز الدور الذي تضطلع به قاعدة صيانة مجمع الخطوط الجوية الجزائرية في ضمان الجاهزية التقنية للطائرات وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

كما تم تقديم عرض حول الطائرتين الجديدتين، حيث تندرج طائرة Boeing 737 MAX 8 ضمن برنامج اقتناء 10 طائرات لتحديث أسطول الخطوط الجوية الجزائرية. وتعزيز قدراته التشغيلية، وتمتاز بتكنولوجيا حديثة تساهم في خفض استهلاك الوقود. وتحسين الكفاءة التشغيلية.

فيما تندرج طائرة ATR 72-600 ضمن برنامج اقتناء 16 طائرة موجهة لشركة الخطوط الجوية الداخلية. بما يدعم تطوير النقل الجوي الداخلي، ويعزز الربط بين مختلف ولايات الوطن، لاسيما ولايات الجنوب، ويوفر تغطية جوية أكثر شمولًا.

وشهدت المناسبة أيضًا تكريم أول امرأة طيار جزائرية، تقديرًا لمسيرتها المهنية وإسهاماتها في مجال الطيران المدني.

الدولة تحرص على بناء منظومة نقل جوي حديثة وآمنة وفعالة

وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير أن هذا الإنجاز يجسد حرص الدولة على بناء منظومة نقل جوي حديثة وآمنة وفعالة. تستجيب للمعايير الدولية وتواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطيران المدني.

مبرزًا أن هذه المشاريع تندرج في إطار التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، الرامية إلى تحديث المرافق العمومية. وتعزيز قدرات الدولة، وترقية قطاع النقل باعتباره رافدًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعنصرًا محوريًا في دعم جاذبية الجزائر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

كما أعرب الوزير عن أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية، نظير اهتمامه الكبير بقطاع النقل بمختلف أنماطه. البري والبحري والجوي. وحرصه الدائم على تطوير هذا القطاع الحيوي بما يخدم المواطن والاقتصاد الوطني.

مشيرًا إلى أن توجيهاته تجسدت على أرض الواقع من خلال إطلاق مشاريع استراتيجية. وفي مقدمتها إنشاء شركة الخطوط الجوية الداخلية. بما يعكس الإرادة السياسية الرامية إلى عصرنة منظومة النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الوزير أن استلام طائرة Boeing 737 MAX 8 يندرج ضمن برنامج اقتناء 10 طائرات لتعزيز شبكة الرحلات الدولية. وتحديث أسطول الخطوط الجوية الجزائرية.

فيما يأتي استلام طائرة ATR 72-600 ضمن برنامج اقتناء 16 طائرة مخصصة لشركة الخطوط الجوية الداخلية. في إطار تطوير النقل الجوي الداخلي. بما يهدف إلى تعزيز الربط بين مختلف ولايات الوطن وضمان تغطية جوية أكثر شمولًا.

كما ستمكن هذه الطائرات من تحسين الخدمة العمومية، وتعزيز التنقل بين مختلف مناطق الوطن، لاسيما ولايات الجنوب. ودعم التنمية المحلية. وتكريس مبدأ العدالة الإقليمية وتقريب الخدمات من المواطنين.

وأضاف الوزير أن برنامج تجديد وتوسيع أسطول مجمع الخطوط الجوية الجزائرية يندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز موقع الجزائر كمحور جوي يربط بين إفريقيا وأوروبا وآسيا. ودعم الحركية الاقتصادية والسياحية والاستثمارية، بما يواكب التحولات التي يشهدها قطاع النقل الجوي.

وفي ختام كلمته، ثمّن الوزير جهود إطارات وعمال مجمع الخطوط الجوية الجزائرية. داعيًا إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والاحترافية، وترسيخ ثقافة الجودة والتميز. بما يرقى إلى تطلعات المواطنين ويعزز مكانة الجزائر في مجال النقل الجوي.