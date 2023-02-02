توقيع اتفاقية لتطوير حلول تكنولوجية للحد من الاختناقات بالغاز في المنازل

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على مراسيم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون في البحث والتطوير والابتكار.

وحسب بيان للوزارة، تم توقيع الإتفاقية، بين مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية. ومركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية، والشركة الجزائرية للكهرباء والغاز سونلغاز.

وتأتي هذه الإتفاقية، من أجل تطوير حلول تكنولوجية جديدة ومبدعة للحد من ظاهرة الاختناق بالغازات المحترقة لاحادي أكسيد الكربون داخل المنازل. وكذا للحد من الحوادث الناجمة من تسرب الغاز.

وأكد وزير الطاقة والمناجم بهذه المناسبة، أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية الخاصة بأجهزة الكشف عن تسرب الغازات وتثمين نتائج البحث التي تم تطويرها في هذا الميدان.

ويأتي ذلك، عبر جسر التعاون بين القطاع الاقتصادي وقطاع البحث العلمي، في صالح المنفعة العامة.

وأشار الوزير إلى أنه ووفقا لقرار رئيس الجمهورية، في المجلس الوزاري الاخير، تم تكليف شركة سونلغاز بتجهيز جميع سكنات المواطنين بجهاز كشف أحادي أكسيد الكربون وبصفة عاجلة.

وفي هذا السياق، تأتي هذه الإتفاقية لتشجيع الإنتاج المحلي للمعدات بمعايير عالمية. ورفع الكفاءات والخبرة الوطنية وإنشاء منتحات تكنولوجية ذات قيمة مضافة عالية في خدمة الإقتصاد الوطني.