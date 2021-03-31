توقيع اتفاقية لتمكين الشباب من إنشاء مؤسسات مصغّرة في المجالات الثقافية والفنية

تم اليوم الأربعاء، التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الثقافة والفنون، والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسّسات المصغّرة.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، تهدف الإتفاقية، إلى دمج المؤسسات المصغرة في الاستثمار في مجال الثقافة والفنون.

وبهذه المناسبة، أوردت وزيرة الثقافة، إن توقيع هذه الاتفاقية يعد استجابة صريحة وانسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية.

وجاءت هذه الإتفاقية، من أجل التمكين للمؤسسات المصغّرة التي تشكل نواة حقيقية للاقتصاد الجزائري المأمول.

ودعت الوزيرة، أصحاب الأفكار والمبادرات وحاملي المشاريع من المثقفين وأهل الفنّ والمنتجين الثقافيّين، إلى اقتحام مجال المقاولاتية الثقافية، والاستفادة من المحفزات الحاليّة للاقتصاد.

ومن جهته اكد نسيم ضيافات، أن الاتفاقية الموقعة اليوم تعد تثمينا لأهمية المؤسسات المصغّرة في خلق نسيج اقتصادي يتماشى مع متطلبات التنمية.

يُذكر أن الاتفاقية تهدف بالأساس إلى تعزيز روح المقاولاتية والإبداع لدى حاملي المشاريع في المجال الثّقافي.

بالإضافة إلى تمكين أصحاب المشاريع، لاسيما الشباب، من إنشاء مؤسسات مصغّرة في المجالات الثقافية والفنية ومرافقتهم.