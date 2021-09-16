توقيع اتفاقية لتمويل الصيغ السكنية والمحلات التابعة للمؤسسة بصيغة الصيرفة الإسلامية

تم اليوم الخميس إبرام إتفاقية إطار بين المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. ممثلة في المدير العام رسيم نسيم غالم، والصندوق الوطني للتوفير والإحتياط “بنك” ممثل في المدير العام “سمير تامبراط”.

وتم توقيع الاتفاقية لتمويل مختلف الصيغ السكنية، بالإضافة إلى المحلات التابعة للمؤسسة بصيغة الصيرفة الإسلامية.

وفي السياق ذاته تم إبرام إتفاقية أخرى بين المؤسسة الوطنية للترقية العقارية والصندوق الوطني للتوفير والإحتياط ” بنك “. والغرفة الوطنية للموثقين ممثلة في الرئيس رضا بن ونان. وهي اتفاقية سير العمل لتسهيل عملية تحويل أموال القروض. المقدمة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط “بنك” للمستفيدين من السكنات الترقوية العمومية لفائدة المؤسسة.