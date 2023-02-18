توقيع اتفاقية لصناعة بطاريات الليثيوم لتخزين الطاقة الشمسية

أشرف اليوم السبت، كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، على توقيع اتفاقية بين القطاعين لأجل لصناعة بطاريات الليثيوم لتخزين الطاقة الشمسية.

وتم توقيع الاتفاقية بين كل من سونلغاز، ومركز البحث العلمي، وكذا المؤسسة الناشئة “لوزات”.

وكشف وزير التعليم العالي، في كلمة له بالمناسبة، أنه وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تسليم النموذج الأولي للبطارية وهي 100 بالمائة صنع جزائري، في غضون 4 أشهر.

وأوضح بداري، أن الهدف من توقيع هذه الاتفاقية، هو نقل التكنولوجيا من المخابر إلى السوق الاقتصادي. وتثمين نتائج البحث العلمي وانجاح الاستثمار في مجال البحث العلمي.

ومن جهته، أوضح وزير الطاقة، أن محطات توليد الطاقة في الجنوب تشتغل على الديزل، ونقل هذه المادة إلى جنوبنا الكبير يكلف كثيرا.

وعليه-يضيف الوزير- وضعت سونلغاز خطة لتهجين كل المحطات في الجنوب، لتصبح كل محطة ديزل، محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية.

وهو ما يحتاج إلى إستمرارية في الانتاج في النهار والليل، لذلك يجب استخدام هذه البطاريات، لتخزين الطاقة وتغطية استمرارية الخدمة في الليل، يوضح الوزير.

وأضاف عرقاب، أن هذه البطاريات، ستساعد، في تغطية الاحتياجات الصناعية والمناطق الزراعية في الجنوب.