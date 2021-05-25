توقيع اتفاقية للتكوين ما بعد التدرج في الانتقال الطاقوي والنجاعة الطاقوية

تم اليوم الثلاثاء، التوقيع على اتفاقية إطار للتكوين ما بعد التدرج في مجال الانتقال الطاقوي والنجاعة الطاقوية.

وتم التوقيع على الاتفاقية، بين وزارات الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، الصناعة، الطاقة والمناجم ووزارة التعليم العالي.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، قام بالتوقيع على هذه الاتفاقية كل من وزراء الصناعة، والانتقال الطاقوي والطاقة والتعليم العالي.

ورحب وزير الصناعة، بهذه الخطوة التي تسمح بوضع برامج تكوينية متخصصة في مجال الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في مختلف القطاعات.

وكذا خلق الظروف المواتية لإنجاح الانتقال الطاقوي عبر التكوين والبحث التطبيقي.

وأكد الوزير بأن هذه الاتفاقية تشكل فرصة للقطاع الصناعي لتعزيز كفاءات موارده البشرية المتواجدة في المؤسسات الاقتصادية.

وأشار البيان، إلى أنه قد تم التوقيع أيضا على عدة اتفاقيات ثنائية في مجال الانتقال الطاقوي والنجاعة الطاقوية، بين عدد من المؤسسات والهيئات التابعة للقطاعات المعنية.