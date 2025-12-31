توقيع اتفاقية مُهمة بين وزارة التجارة و الوكالة الوطنية للأمن الصحي

وقّعت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف ، ورئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، كمال صنهاجي. اليوم الأربعاء على اتفاقية شراكة وتعاون في مجال الأمن الصحي.

وتهدف هذه الاتفاقية حسب البيان إلى “تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مجال الأمن الصحي من خلال تبادل المعطيات والمعلومات ذات الصلة. بصحة وسلامة المستهلك، وتطوير العمل المشترك لاسيما ما تعلق بمطابقة وأمن المنتوجات وكذا التركيز على الإخطارات الصحية وجعلها كآلية حيوية. لجمع البيانات التي تسمع بالإنذار المبكر والتدخل السريع. لضمان السلامة الصحية للمستهلك”.

وقصد تحقيق الأهداف المسطّرة، أنشئ بموجب هذه الاتفاقية” لجنة اشراف ومتابعة تتولى تقييم وتنفيذ بنود هذه الاتفاقية ودراسة كل المقترحات. والمشاريع ذات الاهتمام المشترك خاصة في مجال حماية المستهلك. وأمن المنتجات” يضيف البيان” .