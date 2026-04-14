توقيع اتفاقيتين بين مديرية الضرائب وكل من الدرك الوطني والديوان المركزي

أشرف وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، ووزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد الصالح بن بيشة، و قائد الدرك الوطني، اللواء برومانة سيد أحمد، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة المالية، على مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون هامتين بين المديرية العامة للضرائب من جهة، وكل من قيادة الدرك الوطني والديوان المركزي لقمع الفساد من جهة أخرى.

ويأتي توقيع الاتفاقية بين مديرية الضرائب والهيئتين في إطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين مختلف الهيئات الوطنية المكلفة بمكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وتندرج هاتان الاتفاقيتان في سياق تنفيذ توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية ومكافحة مختلف أشكال الغش والتهرب الجبائي والفساد. بما يدعم جهود الدولة في حماية المال العام وترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة.

وتم التوقيع على اتفاقية التعاون الأولى من طرف المدير العام للضرائب جمال حنيش و العميد جعفر محمد قائد المدرسة العليا للدرك الوطني. فيما تم التوقيع على الاتفاقية الثانية بين من طرف المدير العام للضرائب وكريم خذايرية، المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد. بحضور إطارات من وزارة المالية ووزارة العدل وقيادة الدرك الوطني.

وتعد الاتفاقيتان خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات وتكثيف التنسيق العملياتي بين مختلف الفاعلين. لاسيما من خلال اعتماد وسائل رقمية آمنة وعصرية. تسمح برفع فعالية مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي بكل أشكاله.

كما تهدف الاتفاقيتان إلى وضع إطار منظم للتعاون يشمل، على وجه الخصوص مكافحة الغش والتهرب الجبائيين. مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإثراء غير المشروع. تبادل الخبرات وتنظيم برامج مشتركة للتكوين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

وتعكس هذه المبادرة إرادة مشتركة لتوحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة وتعزيز التكامل في العمل الرقابي. والأمني والقضائي بما يسهم في مكافحة فعالة ومستدامة للإجرام الاقتصادي والمالي. وترسيخ مناخ الثقة والشفافية في المعاملات الاقتصادية.