توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارتي العمل والتعليم العالي لإنشاء مخابر حديثة

تم اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي شراكة بين كل من وزارتي العمل والتعليم العالي، لإنشاء مخابر حديثة بمجال الضمان الإجتماعي.

وحسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية، أوضح وزير العمل، حسان تيجاني هدام، أن هاتين الإتفاقيتين تؤكد التعاون بين القطاعين.

وتضمن هاتين الإتفاقيتين، الموقعتين بين مؤسسات وزارة العمل والمدارس العليا التابعة لوزارة التعليم، التواصل بين المواطن ومؤسسة الضمان الإجتماعي.

وكذا إشراك الباحث الجامعي، في ترقية متطلبات المجتمع.

ومن جهته، أكد الطيب بوزيد، أن هذه المخابر المشتركة تأتي لأجل تحقيق ثنائيات تطوير الإقتصاد الوطني والتنمية الإجتماعية.

وأبرز الوزير عزم قطاعه، على دعم كيانات البحث التي سيتم إنشاؤها في المؤسسات العمومية لقطاع العمل والضمان الإجتماعي.