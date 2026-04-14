توقيع اتفاقيتي تعاون بين 3 وزارات.. الدفاع والمالية والعدل

أشرف اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، رفقة اللواء برومانة سيد أحمد، قائد الدرك الوطني، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة المالية، على مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون هامتين مع وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، ووزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، جاء توقيع هذه الإتفاقية، في إطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين مختلف الهيئات الوطنية المكلفة بمكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وجرت مراسم التوقيع بين كل من قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للضرائب والديوان المركزي لقمع الفساد.

وتهدف الإتفاقيتان إلى وضع إطار منظم للتعاون يشمل مكافحة الغش والتهرب الجبائيين. مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والثراء غير المشروع بالإضافة إلى تبادل الخبرات.