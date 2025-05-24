توقيع اتفاقيتي تفاهم بين الجزائر وموريتانيا في قطاع التجارة

وقّع وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، ووزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب أحمدناه، على اتفاقيتي تفاهم، بين الجزائر وموريتانيا في قطاع التجارة، وهذا في ختام أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الموريتاني.

وحسب بيان لوزارة التجارة، تتعلق المذكرة الأولى بتعزيز التعاون في مجالات حماية المستهلك، قمع الغش ومراقبة جودة المنتجات، بينما تخص المذكرة الثانية عصرنة وتحديث نظام السجل التجاري.

وجرت مراسم التوقيع عى الاتفاقيتين بحضور سفير الجزائر بنواكشوط، أمين صيد. ومدير آليات دعم الصادرات بالنيابة بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عبد اللطيف الهواري. ومدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. إلى جانب المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، شكيب قويدري. وممثلين عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وعدد من رجال الأعمال من البلدين، وفق البيان نفسه.

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